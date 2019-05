Team Sonic Racing: ecco perché manca la intro nella versione Switch

Chi ha acquistato la versione Nintendo Switch di Team Sonic Racing, potrà senza dubbio essere rimasto sorpreso dall'assenza dell'intro cinematica, che è invece presente in tutte le altre versioni del gioco. Il motivo di tale mancanza è appena stato spiegato da Sega.

La software house ha infatti deciso di non includerla per non superare il limite di peso delle cartucce per la console Nintendo. La Grande N infatti, offre diverse varietà di cartucce agli sviluppatori, ma ovviamente una cartuccia più grande significa una spesa più elevata. Considerando che Team Sonic Racing pesa circa 7 GB, la scelta di rimuovere l'intro è stata probabilmente fatta per evitare di superare il limite degli 8 GB e dover dunque utilizzare un supporto più capiente e costoso.

Sega ha anche rivelato che non ci sono piani per aggiungere la cutscene in futuro tra i contenuti post-lancio di Team Sonic Racing, magari attraverso una patch, anche perché dal punto di vista della software house, non si tratta effettivamente di una caratteristica fondamentale del gioco, tanto più che l'intro di Team Sonic Racing è tranquillamente visibile su YouTube, se ci fosse qualche utente di Switch interessato.

Voi che ne pensate della situazione? Si tratta effettivamente di una cosa di poco conto, o avreste preferito che la intro ci fosse anche nella versione Switch del gioco? Nel frattempo, avete letto la nostra recensione di Team Sonic Racing?