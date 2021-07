Team Sonic Racing si prepara a ritornare in pista per i 30 anni di Sonic?

Alcuni retailer hanno inserito nel proprio catalogo una nuova versione di Team Sonic Racing, il gioco di corse arcade arrivato su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2019.

La nuova versione del titolo sviluppato da Sumo Digital è intitolata Team Sonic Racing 30th Anniversary Edition e, come si intuisce dal nome, è pensata per celebrare il trentesimo anniversario di Sonic, la leggendaria mascotte SEGA la cui prima avventura risale appunto al 1991. Le segnalazioni su questa edizione, apparentemente in uscita su PS4 e Switch il 27 ottobre 2021, arrivano da due rivenditori francesi e uno dei Cipro, con quest'ultimo che ha inoltre diffuso anche lo screenshot della confezione, che al suo interno conterrà un artbook volto a festeggiare il compleanno di Sonic attraverso varie illustrazioni.

Finora SEGA non ha mai confermato la produzione di una simile edizione, pertanto bisogna al momento prendere il tutto con le pinze. Tuttavia, secondo il portale Tails' Channel i retailer che hanno catalogato tale versioni nei loro shop online sono tra coloro che hanno correttamente anticipato sia l'esistenza di Sonic Colors Ultimate, sia del nuovo Sonic 3D in uscita nel 2022. Considerato che SEGA sembra voler fare le cose davvero in grande per festeggiare il suo personaggio più iconico, non è da escludere che un annuncio in tal senso possa concretizzarsi nel giro di breve tempo.