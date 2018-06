Team Sonic Racing sarà molto differente da All-Stars Racing Transformed

Dopo diversi rumor e un teaser, SEGA ha finalmente svelato Team Sonic Racing, nuovo titolo corsistico dedicato al porcospino blu più veloce del mondo. In attesa di vederlo finalmente in azione, Aaron Webber, PR e responsabile social della compagnia giapponese, ha svelato alcuni dettagli al riguardo.

Webber, innanzitutto, ha chiarito che Team Sonic Racing non è un sequel diretto di Sonic & All-Stars Racing Transformed. Tutt'altro, "sarà molto, molto differente" e includerà "meccaniche molto interessanti". Purtroppo non si è dilungato molto sull'argomento, ma ha poi aggiunto che nel nuovo titolo ci saranno tantissimi personaggi dell'universo di Sonic, più di quanti ne siano mai stati inseriti nei precedenti titoli racing.

Successivamente, ha dato risposta ad una domanda che gli viene fatta da molto tempo a questa parte, fin da Sonic & SEGA All-Stars Racing del 2010: perché Sonic gareggia nelle auto? Semplice, perché è incredibilmente più veloce della maggior parte degli altri personaggi! "Se non fosse in un'auto, la gara sarebbe già conclusa in partenza", in questo modo, può competere alla pari con tutti gli altri.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Team Sonic Racing sarà disponibile in versione fisica e digitale a partire da questo inverno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e in formato esclusivamente digitale su PC. Offrirà una modalità multiplayer fino a 12 giocatori in cui gareggiare in squadra, 14 differenti Wisp offensivi e difensivi, una Modalità Avventura e altro ancora.