Team Sonic Racing sfreccia nel primo video gameplay

SEGA ha recentemente mostrato a porte chiuse ad alcuni membri della stampa internazionale Team Sonic Racing, il nuovo titolo di corse automobilistiche dedicato al porcospino blu. Oggi, grazie all'insider e giornalista presso Kotaku UK Laura Kate Dale, che ha caricato un breve filmato su Youtube, possiamo osservare anche noi un primo video gameplay.

Il filmato dura solamente 43 secondi, tuttavia ci offre la possibilità di dare un primo sguardo al gioco, mostrandoci un breve spezzone di gara nei panni di Sonic. Cosa ne pensate? Lasciandovi alla visione del video in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori che Team Sonic Racing sarà lanciato nel corso del prossimo inverno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in versione fisica e digitale, mentre su PC arriverà esclusivamente in edizione digitale. Il gioco includerà una modalità multiplayer fino a 12 giocatori in cui sarà possibile gareggiare in squadra, una Modalità Avventura, 14 differenti Wisp offensivi e difensivi e molto altro. Anche Marco Mottura era presente all'evento di reveal del titolo tenutosi presso la sede londinese di SEGA Europe, potete leggere le sue prime impressioni nella nostra anteprima. Segnaliamo, infine, che sulle pagine di Everyeye trovate i primi screenshot ufficiali in alta risoluzione di Team Sonic Racing.