Team Sonic Racing sfreccia nella nostra Video Recensione

La mascotte di SEGA torna a sfrecciare in pista con Team Sonic Racing, un titolo che intende raccogliere l'eredità di corsistici arcade come quelli ispirati a Crash e Super Mario. Se l'idea non è certo innovativa, il risultato è comunque sorprendente.

Nonostante qualche perplessità, il gioco porta infatti perfettamente a compimento il proprio obiettivo, ossia quello di offrire ad un pubblico molto giovane diverse ore di divertimento adrenalinico e spensierato.

A dispetto dell'ineludibile scetticismo che accompagna l'annuncio di simili progetti, la passione profusa dai ragazzi di Sumo Digital per onorare la proprietà intellettuale di Sonic the Hedgehog ha permesso al titolo di mantenersi su livelli qualitativi piuttosto elevati.

Grazie alla presenza di una modalità multiplayer online capace di intrattenere ben 12 giocatori in contemporanea, ma anche all'editor di veicoli, alla sempre apprezzata modalità Avventura e alla possibilità di fruire di tutti questi contenuti anche attraverso una modalità cooperativa locale a schermo condiviso, gli amanti di questo genere di esperienze arcade racing sapranno trovare molti spunti per divertirsi tuffandosi nella colorata dimensione di Team Sonic Racing.

Per chi desidera approfondire ulteriormente la conoscenza di questo progetto e della sua caleidoscopica offerta ludica, il buon Gabriele Laurino vi attende su queste pagine con la nostra recensione di Team Sonic Racing. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che la nuova fatica motoristica di Sumo Digital e SEGA arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 21 maggio.