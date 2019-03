Team Sonic Racing si avvicina al traguardo: nuovi dettagli su modalità e circuiti

Durante il SXSW, SEGA è stata protagonista del panel annuale Gotta Go Fast The Official Sonic the Hedgehog, in cui il team ha svelato nuovi contenuti di Team Sonic Racing, oltre a nuove informazioni sull'iconico stile musicale del franchise di Sonic.

Tra i relatori del panel c'erano Takashi Iizuka, a capo del team Sonic, il Sr. Community Manager, Aaron Webber, il Director of Product Development, Austin Keys, il Composer della serie di Sonic, Jun Senoue e il TV Animation Production Coordinator, Jasmin Hernandez.

Uno dei punti salienti del panel è stato il reveal del primo episodio di Team Sonic Racing Overdrive, una serie in due parti sviluppata da Tyson Hesse e Neko Productions, che ha uno stile animato simile alla popolare serie web Sonic Mania Adventures. Nel primo episodio il Team Sonic, il Team Rose e il Team Dark affrontano il Wisp Circuit. Le tre squadre si scontrano con il diabolico Dr. Eggman e cercano di superarlo in astuzia, evitando tutte le sue insidiose distrazioni, per arrivare al traguardo.

Durante il panel del SXSW è stata svelata un'anteprima degli elementi di personalizzazione disponibili in Team Sonic Racing oltre alla traccia musicale del circuito Bingo Party. Inoltre, i partecipanti hanno anche ascoltato un vibrante brano remixato di Tee Lopes, tratto dalla serie animata del 2018, "Sonic Mania Adventures".

Personalizzazione in Team Sonic Racing

Scopri i modi migliori per personalizzare Team Sonic Racing in questo nuovo episodio di spotlight con il Series Producer, Takashi Iizuka. Esplora il menu di personalizzazione per scoprire come ottenere e utilizzare mod pod, power up e altre opzioni di personalizzazione, come alterazioni del lavoro di verniciatura, nuove skin per veicoli e clacson personalizzati. Guadagnando crediti di gioco, i giocatori possono avventurarsi nel garage per sbloccare elementi utili per la parte anteriore, posteriore e per le ruote della propria auto, consentendo modifiche alle prestazioni e alla gestione del veicolo.

Brano musicale del circuito Bingo Party

SEGA ha pubblicato un altro allegro brano di Team Sonic Racing composto dal Composer della serie, Jun Senoue e dall'artista di musica elettronica giapponese, TORIENA. Alza il volume e preparati a festeggiare con questo nuovo brano del circuito "Bingo Party". A conclusione del panel, Takashi Iizuka ha confermato che il Sonic Team sta lavorando al nuovissimo grande capitolo della serie di Sonic the Hedgehog.

Team Sonic Racing combina i migliori elementi del genere arcade e frenetiche competizioni con nostalgici personaggi e ambientazioni tratte dall’Universo di Sonic. Gareggia e vinci insieme ai tuoi amici in modalità multiplayer online o in co-op locale utilizzando le meccaniche dinamiche del team e le caratteristiche di personalizzazione del veicolo per sfrecciare sul traguardo. Team Sonic Racing sarà disponibile il 21 maggio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e con una release solo digitale su PC.