Team Sonic Racing si mostra in un nuovo gameplay trailer in occasione dell'E3 2018

Allacciate le cinture fan di Sonic e preparatevi a vincere la gara! Questa settimana, SEGA parteciperà all'Electronic Entertainment Expo (E3 2018) per mostrare contenuti, ma visti finora, tratti dall'esperienza di racing multiplayer recentemente annunciata, Team Sonic Racing, sviluppata da Sumo Digital.

Per coloro che sono diretti allo show o si terranno aggiornati con le ultime news da casa, SEGA ha svelato un nuovissimo trailer oggi, mostrando i tracciati, le macchine da corsa e i personaggi più amati che arriveranno in Team Sonic Racing. Acquista il gioco questo inverno quando sarà disponibile in versione fisica e digitale per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con una release, solo digitale, su PC.

Team Sonic Racing combina i migliori elementi del genere arcade e frenetiche competizioni con nostalgici personaggi e ambientazioni tratte dall’Universo di Sonic. Competi per conto tuo o contro 12 piloti online nei panni di Sonic, Shadow, Tails e altri amati personaggi in emozionanti modalità single o multiplayer, tra cui Grand Prix, Time Trial, Team Adventure. Durante la gara, i giocatori potranno utilizzare varie meccaniche del team come Transfer, Slingshot, Skim Boost e altro, per aiutare i compagni di squadra durante tutta la competizione e assicurarsi un posto sul podio, avendo comunque la possibilità di personalizzare i propri veicoli per trovare un proprio stile durante la corsa.

I partecipanti all’E3 sono incoraggiati a fermarsi al booth di SEGA & ATLUS al West Hall #5222 dal 12 al 14 Giugno, per unirsi a Sonic e ai suoi amici e provare Team Sonic Racing!

L’edizione fisica è disponibile per il pre-order, dettagli sull'edizione digitale verranno condivisi prossimamente.