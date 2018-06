Team Sonic Racing si mostra nei primi screenshot in alta risoluzione

In questi giorni la stampa specializzata ha avuto modo di testare con mano per la prima volta Team Sonic Racing, nuovo titolo di corse dedicato al porcospino blu. Per l'occasione, SEGA ha reso disponibili i primi screenshot ufficiali in alta definizione, che potete vedere nella galleria in calce a questa notizia.

Grazie ad essi è possibile ammirare alcuni scorci delle piste che ospiteranno le adrenaliniche gare e alcuni dei personaggi più famosi del franchise a bordo dei loro veicoli, ovvero Sonic, Tails, Knuckles e il perfido Dr. Eggman. Come vi sembrano?

Anche il nostro Marco Mottura ha avuto modo di testarlo, ma nella sua anteprima di Team Sonic Racing ha ammesso che il primo impatto con il titolo è stato meno esaltante del previsto: "L'idea di un racing cooperativo sarebbe anche accattivante, eppure il poco che mi è stato consentito di toccare con mano non è riuscito a darmi le ottime sensazioni che mi avevano immediatamente trasmesso i predecessori spirituali".

Ricordiamo che Team Sonic Racing sarà disponibile in versione fisica e digitale dal prossimo inverno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e in formato esclusivamente digitale su PC. Offrirà una modalità multiplayer fino a 12 giocatori in cui gareggiare in squadra, 14 differenti Wisp offensivi e difensivi, una Modalità Avventura e altro ancora. Secondo Aaron Webber, PR di SEGA, il titolo sarà molto diverso da Sonic & All-Stars Racing Transformed.