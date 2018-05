Team Sonic Racing svelato per errore da Walmart, annuncio imminente?

Ci risiamo! Nuovo leak di Walmart: questa volta la catena americana ha inserito in listino il non ancora annunciato Team Sonic Racing, nuovo gioco di corse anticipato ad aprile e in arrivo presumibilmente entro la fine dell'anno. Possiamo aspettarci un reveal imminente, o al più tardi nel corso dell'E3?

Walmart ha inserito in listino solamente la versione per Nintendo Switch, con tanto di copertina (che trovate in calce alla notizia) e primi screenshot, condivisi su Twitter da Sonic Paradise. Team Sonic Racing riprenderà il gamepaly alla base di Sonic & SEGA All-Stars Racing e Sonic & All-Stars Racing Transformed, con modalità multiplayer, single player e co-op locale (almeno sulla console Nintendo). La descrizione del prodotto parla di corse per 12 giocatori (quattro in split-screen), ampie possibilità di personalizzazione, oggetti e power-up, modalità avventura e 15 personaggi tratti dall'universo di Sonic.

Team Sonic Racing dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch, restiamo in attesa di eventuali annunci.