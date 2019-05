Team Sonic Racing e le altre uscite Nintendo Switch della settimana

Quando manca un mese all'uscita di Crash Team Racing: Nitro Fueled, un altro cartoonesco gioco di corse arcade si prepara a sbarcare sulle nostre console. Parliamo di Team Sonic Racing, dove il celebre porcospino blu e i suoi "colleghi" si sfideranno a colpi di turbo e sportellate a partire da Martedì 21 Maggio.

Il gioco arriverà ovviamente anche su Switch (qui la nostra recensione di Team Sonic Racing), il sistema di cui ci occupiamo in questa news, dove vi sveliamo tutti i giochi in uscita sulla celebre piattaforma ibrida di casa Nintendo. Anche questa settimana infatti sono previsti diversi nuovi arrivi interessanti, tra cui ben tre capitoli della serie di Resident Evil, per la prima volta disponibili anche su Switch: Resident Evil, Resident Evil 4 e Resident Evil 0, disponibili anch'essi da Martedì 21, insieme anche alla Remastered di Assassin's Creed III.

Tornando al mondo dei racing invece, stavolta da quattro le ruote passano a due, e c'è da segnalare dunque l'uscita di TT Isle of Man: Ride on the Edge, previsto per Giovedì 23.

Ricapitoliamo nel dettaglio dunque cosa bolle in pentola in casa Nintendo:

Martedì 21:

Atelier Lulua: The Scion of Arland

Assassin's Creed III Remastered

Team Sonic Racing

Resident Evil

Resident Evil 4

Resident Evil 0

Mercoledì 22:

The Last Door: Collector's Edition

Gunlord X

Giovedì 23:

TT Isle of Man: Ride on the Edge

American Fugitive

Wonder Boy Returns

Star Sky

Venerdì 24:

Back in 1995

Super Tennis Blast

Skelly Selest

Sword Art Online: Hollow Realization

Hungry Baby: Party Treats

Avete già segnato la vostra lista della spesa?