Team Sonic Racing in vetta alla classifica UK, seguono Days Gone e FIFA 19

Dopo essere rimasta ai box per sette lunghi anni, la serie di kart racing dedicata a Sonic, l'amato porcospino blu, è finalmente tornata in grande spolvero con Team Sonic Racing. Oltre ad aver convinto la stampa specializzata (seppur con qualche riserva), il nuovo titolo di corse sfrenate sembra essere riuscito a fare breccia anche nel cuore dei giocatori.

Stando a quanto riportato da GamesIndustry.biz, Team Sonic Racing si è piazzato al primo posto della classifica software UK nella settimana terminata sabato 25 maggio, più che raddoppiando i numeri registrati da Sonic & All-Stars Racing Transformed nel 2012. Tale risultato, per l'intero franchise di SEGA, non veniva raggiunto da ben 11 anni. Alle sue spalle, troviamo immediatamente l'irriducibile Days Gone, esclusiva PS4 che è riuscita a sorprendere positivamente in termini di numeri di vendita, e FIFA 19, il simulatore calcistico di Electronic Arts che recentemente si è riconquistato la prima posizione della classifica italiana. Di seguito, trovate l'elenco dei dieci giochi più venduti in UK nell'ultima settimana (sono inclusi tutti i formati di distribuzione):

Team Sonic Racing Days Gone FIFA 19 Rage 2 Red Dead Redemption II Tom Clancy's The Division 2 Mortal Kombat 11 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Forza Horizon 4

Come potete notare, dopo il successo ottenuto nella settimana di lancio, RAGE 2 di Bethesda si distacca di qualche lunghezza dalla vetta, scivolando in quarta posizione. Fra le altre uscite recenti, resistono in classifica anche Mortal Kombat 11 e Tom Clancy's The Division 2, nel mentre Red Dead Redemption 2 riesce a fare meglio dell'onnipresente Grand Theft Auto V.