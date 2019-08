Il team di The Sims 4 al lavoro su una nuova IP: lo svela un annuncio di lavoro

L'universo di The Sims 4 è in costante evoluzione, ma sembra che il team di sviluppo del titolo sia pronto a dedicarsi alla creazione di un nuovo progetto videoludico.

A svelarne i primi dettagli è un annuncio di lavoro pubblicato da EA: al suo interno infatti Electronic Arts svela di essere alla ricerca di un Creative Director che possa entrare a far parte della squadra del team Maxis, con sede ad Austin. Al suo interno vengono forniti interessanti dettagli su quelli che saranno gli oneri della figura professionale, che dovrà "guidare, incoraggiare e fare da mentore ad una esperta squadra di sviluppatori al lavoro su di una nuova IP". Tra i requisiti richiesti da Electronic Arts figurano inoltre diversi elementi interessanti, tra cui esperienza nel gestire la realizzazione di "giochi mobile e PC AAA", dalla fase di concept sino al completamento degli stessi. Infine, presenti riferimenti anche ad esperienza nell'ambito dello sviluppo, del lancio e dell'evoluzioni di un "titolo live-service".



Ad ora non sono disponibili ulteriori informazioni in merito, ma il riferimento ad una possiible nuova IP sviluppata dal team Maxis è sicuramente interessante. In attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di EA, vi ricordiamo che recentemente la Compagnia ha discusso di un possibile arrivo di The Sims 4 su Nintendo Switch.