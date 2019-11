Team Vitality: l'ambizioso progetto esport prende vita a Parigi

L'organizzazione francese Vitality nelle scorse settimane ha raccolto un nuovo round di finanziamento di 14 milioni di Euro da Rewired.gg, la stessa che alla fine del 2018 ha versato nelle casse del team (fondato nel 2013 con un budget di appena 10.000 Euro) altri 20 milioni.

Le ambizioni del team sono giustamente proporzionate agli investimenti ricevuti. La volontà infatti è quella di diventare l'organizzazione più conosciuta e in vista della Francia intera e, addirittura, la più amata al mondo. Ricordiamo che i Vitality possono anche contare su lo Stallone Italiano Daniele Di Mauro, aka Jiizuké.

Tutto questo passerà non solo attraverso l'apertura di un centro specializzato, dedicato alla preparazione fisica e mentale dei giocatori all'interno dello Stade de France, ma anche di un HQ all'avanguardia di mille metri quadri situato nel pieno centro di Parigi. Il V.Hive non sarà solo la casa dell'organizzazione Vitality ma anche per tutti i fan del team e gli appassionati di videogiochi.

Inoltre, il team può già vantare moltissime partnership commerciali: Red Bull, Orange, Renault e adidas. Proprio riguardo quest'ultima, i Vitality possono vantare un accordo di co-branding che prevede la produzione e la vendita del merchandise ufficiale del team e alcune iniziative commerciali esclusive, come le nuove sneaker VIT.01.

Fabien "Neo" Devide, Presidente e co-founder del Team Vitality, ha discusso recentemente di questa collaborazione: "Siamo molto felici di poter continuare la nostra collaborazione con adidas, un marchio con cui condividiamo i valori comuni di innovazione e competitività. Conferma che gli esport non sono solo una semplice moda passeggera ma una vera tendenza sociale che durerà nel tempo. Questo è un nuovo e fondamentale passo nel nostro sviluppo, rappresentato dalla scarpa VIT.01 che incarna perfettamente la natura del Team Vitality".

Sylvain Bouches, Brand Manager di adidas ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di estendere la nostra partnership con il Team Vitality. Questo passaggio rafforza il nostro ruolo di marchio sportivo innovativo e pioneristico. Team Vitality è un partner di qualità, che ispira un'intera generazione derivante dalla cultura degli esport, un settore forte che abbiamo iniziato a conoscere più di due anni fa. Offrire il meglio dei nostri prodotti e tecnologia ai nostri atleti per aiutarli a fare la differenza, indipendentemente dalla loro disciplina, è una priorità. Siamo lieti di rendere la nostra collaborazione duratura per continuare a sfidare”.

Non dimentichiamo che adidas ha anche investito nell'esport italiano con MOBA Rog, Exeed e PG Esports.

Le sneaker sono già in vendita per un prezzo che si aggira attorno ai 160 €.