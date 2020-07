Team Vitality annuncia il VALORANT Vitality European Open by Corsair

La principale organizzazione esport transalpina, Team Vitality, ha appena annunciato il Vitality European Open by Corsair, la terza iterazione della VALORANT Ignition Series, eventi ufficiali supportati da Riot Games.

L'evento principale si svolgerà dal 10 al 12 luglio, quando le migliori otto squadre si affronteranno per una quota di 15.000 € e l'opportunità di mostrare le loro abilità sulla scena mondiale.

L'evento dimostra l'ambizione del Team Vitality di essere una forza trainante nella fiorente scena competitiva di VALORANT, dato che l'evento permetterà loro anche di fare scouting per costruire la loro prossima squadra.

Le qualificazioni per il Vitality European Open prendono il via ufficialmente questo fine settimana, domenica 5 luglio, con un totale di 128 squadre che si scontrano in match a eliminazione diretta per guadagnare gli otto slot disponibili del main event.

L'evento principale, invece, si svolgerà dal 10 al 12 luglio in diretta sul canale dei Vitality.

Il torneo verrà quindi diviso in una fase a gironi e in una di playoff. La Grand Final si concluderà con un Bo5.

Ecco il programma completo:

Open qualifier: domenica 5 luglio - 14:00 - 20:00

Main event - Gruppo A: venerdì 10 luglio - 15:00 - 23:00

Main event - Group B: sabato 11 luglio - 15:00 - 23:00

Playoff del Main Event e finale: domenica 12 luglio - 15:00 - 23:00.

“Da quando è stato rivelato VALORANT, era ovvio che avrebbe sconvolto l'ecosistema competitivo. Al Team Vitality siamo davvero entusiasti di ospitare il Vitality European Open e dare vita a un palcoscenico in cui si scontreranno talenti emergenti. Abbiamo grandi progetti per VALORANT e non vediamo l'ora di vedere emergere alcuni giocatori. ” ha dichiarato Fabien "Neo" Devide, Presidente e cofounder del Team Vitality.

Le domande per iscriversi al Vitality European Open by Corsair sono ora aperte. L'evento principale, ricordiamo, andrà sul canale Twitch del Team Vitality il 10-12 luglio dalle 15:00.