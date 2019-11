Il Team Vitality si espanderà a Est: in programma la creazione di accademie in India

Cina e India sono mercati in fortissima espansione e sempre più appetibili anche per quanto riguarda gli investimenti nell’esport. Organizzazioni di mezzo mondo infatti stanno cercando di accaparrarsi quote di quei mercati.

Qualche settimana fa, ad esempio, i Fnatic sono entrati nella scena degli esport indiani dopo aver acquisito il Team Xspark. Ora un’altra importante organizzazione sta volgendo il proprio sguardo verso l'India avendo bene in mente un piano preciso: i transalpini Team Vitality. In un comunicato stampa Rewired.GG suggerisce il loro motivo per acquisire "nuovi giocatori e inaugurare una rete di accademie esport".

Amit Jain, preside di Rewired.GG (società di investimento che ha versato circa 34 milioni di Dollari nelle casse dei francesi) ha dichiarato che gli esport sono tra i settori “in più rapida crescita oggi, specialmente in India", e questo apre la strada a Vitality come uno dei "primi team esport dal potenziale valore di miliardi di dollari".

Ricordiamo che i Vitality sono stati fondati nel 2013 con appena 10.000 Euro di capitale. La scena esport indiana, insomma, si sta per fare sempre più ricca. Resta da vedere quale sarà il modello di business che queste organizzazioni internazionali porteranno nel sub continente e se avrà un impatto significativo sulla scena competitiva interna e internazionale.