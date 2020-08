Team Vitality festeggia il settimo anniversario con una collezione esclusiva: VIIctory

Il brand è tutto, al giorno d'oggi. Soprattutto per un settore come quello esport che vive e si sostiene grazie alla capacità di organizzazioni, pro player, tournament organizer di comunicare efficacemente il proprio marchio.

Tra le organizzazioni europee che si stanno muovendo meglio in tal senso troviamo i transalpini Vitality che, in occasione del loro settimo compleanno, hanno presentato e contestualmente messo in vendita un'edizione alternativa della loro storica maglia da gioco.

Gli stessi pro player del Team Vitality si alterneranno tra la classica maglia dal design nero e il nuovo design total (o quasi) white. La nuova maglia infatti presenta il logo e le tre strisce verticali tradizionali con uno speciale materiale che dona un effetto iridescente mutevole.

Il Team Vitality ha inoltre creato 20 maglie speciali completamente iridescenti che non saranno disponibili per la vendita, ma che saranno mandate a un numero selezionato di sostenitori e ambassador del Team Vitality.

Fondata il 5 agosto 2013 da Fabien Devide e Nicolas Maurer, gli ultimi sette anni hanno visto l'organizzazione evolversi da un progetto mosso dalla passione (e da soli 10.000 Euro presi a prestito) in un'organizzazione di eSport riconosciuta a livello globale con oltre trenta milioni raccolti nel 2019. A partire dal 2020, l'organizzazione punta a espandersi ulteriormente e consolidare il proprio status, oltre che sfruttare al meglio i V.Hive situati in centro a Parigi e all'interno dello Stade de France.

Fabien "Neo" Devide, Presidente e cofondatore del Team Vitality ha dichiarato: "...Le maglie alternative VIIctory sono una rappresentazione perfetta della gamma di emozioni ed euforia che i nostri giocatori e la nostra organizzazione hanno attraversato nel corso di questi sette anni. È stato fantastico vedere il Team Vitality crescere negli ultimi anni. Siamo così orgogliosi di ciò che abbiamo costruito e non abbiamo dubbi che i prossimi sette, dieci o anche venti anni saranno ancora più gratificanti". La maglia è ora disponibile per l'acquisto ed è personalizzabile con il proprio tag. Il prezzo della maglia non personalizzata è di 69,99 €, mentre la personalizzazione costa 84,99 €.