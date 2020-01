Team17 acquisisce Yippee Entertainment: lavorerà a una nuova IP e Worms?

Team17 ha iniziato l'anno nuovo con un'acquisizione: si tratta di Yippee Entertainment, che è entrata a far parte della scuderia del publisher per una sommma pari a circa 1.4 milioni di sterline divise tra cash ed azioni.

Si tratta di un team indipendente di base a Manchester, che manterrà la sua composizione guidata dal CEO Mike Delves, e che ha già sviluppato titoli per publisher come Kalypso e Cartoon Network, e che è attualmente al lavoro per la remaster HD di Commandos 2 proprio per Kalypso.

Sotto l'ala protettrice di Team17 invece, si occuperà sia di una nuova IP, sia di franchise già di proprietà di Team17, ed il pensiero va subito allo storico gioco di punta nonché vecchia gloria del mondo del multiplayer, Worms. L'ultimo capitolo della serie è WMD, che risale ormai al 2016, e chissà che non sia arrivato il momento di farne uscire uno nuovo. Nell'attesa, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Worms WMD.

Quella di Yippee Entertainment è la seconda acquisizione da parte di Team17, che aveva già comprato nel 2016 Moldy Toof, lo studio responsabile del successo indie The Escapists (qui la nostra recensione di The Escapists). La strategia del publisher prosegue dunque per gradi, senza fretta, come spiegato dal CEO Debbie Bestwick: "Tutti si aspettano che andiamo a comprare un sacco di studi, ma la nostra strategia sta fruttando bene".