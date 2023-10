Team17 sta per licenziare un terzo del suo staff, stando ad un report

L'industria videoludica ha registrato un importante calo del personale impiegato nel settore, e sembra proprio che la tendenza sia destinata a perdurare. Stando ad un report di Eurogamer.net, anche Team17 sta per confermare un numero considereveole di licenziamenti dei propri collaboratori.

Team17 è pronto a licenziare fino a 91 persone - un terzo dell'azienda - come parte di un suo importante programma di ristrutturazione, rivela il report di Eurogamer.net. L'editore di Worms, Dredge e Hell Let Loose avrebbe confermato i piani per effettuare licenziamenti all'inizio di questo mese, dopo aver già apportati dei tagli al dipartimento QA di Team17 a favore di un maggior investimento nell'outsourcing. Ma le perdite dei posti di lavoro presso la compagnia vanno ben oltre quelle del dipartimento QA, con le fonti che parlano di numerosi segmenti dell'azienda coinvolti nella drastica decisione, compresi i team di marketing, il servizio clienti, il dipartimento risorse umane e altri ancora.

I licenziamenti si preannunciano così numerosi che Eurogamer.net è stata contattata da sviluppatori che lavorano su giochi editi da Team17 e che sono al momento preoccupati per la capacità dell'azienda di continuare a lavorare sui loro progetti a causa dell'ingente numero di persone che potrebbero essere licenziate e delle skill lavorative che andrebbero conseguentemente perdute.