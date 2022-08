Teamfight Tactics, arriva Reami Inesplorati: Riot Games annuncia data di uscita e PBE

Sull'onda dell'annuncio del primo evento globale competitivo di Teamfight Tactics, gli sviluppatori di Riot Games offrono moltissimi dettagli sul futuro del titolo.

In particolare, la software house conferma che gli appassionati potranno presto mettere le mani su molteplici contenuti inediti. Il gioco strategico di stampo PvP si appresta infatti ad accogliere il suo nuovo aggiornamento di metà set, ovvero Lande draconiche: Reami inesplorati. Quest'ultimo debutterà ufficialmente in Teamfight Tactics il prossimo giovedì 8 settembre, con il lancio della patch 12.17 del titolo. Prima di allora vi sarà tuttavia la possibilità di testare l'update in anteprima. A partire dalla mezzanotte di martedì 23 agosto 2022, l'aggiornamento sarà infatti accessibile sul Public Beta Environment (PBE) di Riot Games.

In Lande Draconiche: Reami Inesplorati, Pinguì e la sua ciurma dovranno affrontare le sconvolgenti trasformazioni che hanno coinvolto il reame dei draghi. Aree in precedenza nascoste sono diventate improvvisamente raggiungibili, determinando una rivoluzione per l'ingresso in campo delle possenti creature leggendarie. I giocatori di Teamfight Tactics potranno inserire in squadra i draghi con maggiore facilità, sfruttando numerose sinergie tra questi ultimi e gli altri campioni disponibili in-game. L'aggiornamento di metà set introduce inoltre Sohm, la prima unità completamente esclusiva di Teamfight Tactics. Ad arricchire il pacchetto proposto da Lande draconiche: Reami Inesplorati, troviamo inoltre nuovi impianti, arene e tratti, che ridefiniscono l'intera esperienza dello strategico competitivo, ora disponibile su PC e dispositivi mobile.

Per tutti i dettagli sui contenuti della patch 12.17, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare una ricca prova di Teamfight Tactics: Lande Draconiche - Reami Inesplorati firmata dal nostro Giovanni Panzano.