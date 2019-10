Teamfight Tactics: arriva il Rise of Elements Invitational!

Con il lancio di Rise of the Elements per l'autobattler Teamfight Tactics, Riot Games ha stretto una partnership con Red Bull per dare il via a un evento competitivo di due giorni.

Il Rise of the Elements Invitational presenterà 16 tra i migliori streamer, creatori di contenuti e influencer tra il 30 e il 31 ottobre. I concorrenti si scontreranno su un'arena appositamente costruita per TFT, con un canale dedicato per ogni partecipante, su YouTube e Twitch.

I 16 giocatori saranno divisi in due gruppi per partecipare a una partita di qualificazione per determinare i finalisti per il giorno 2. Ogni gruppo giocherà cinque partite, con i punti che verranno assegnati ai giocatori in base al loro posizionamento nella classifica. I giocatori possono anche guadagnare punti dalle sfide, riportate come "condizioni di vittoria alternative che assegnano punti extra".

Finora sono stati annunciati solo 15 giocatori: ci sono creatori di contenuti come Hafu, Scarra, Disguised Toast, Reckful, Kibler, SuperJJ e Sologesang. Inoltre, parteciperanno Keane, ik4rus, sasa, Rakin, Holythoth e Duende. G2 Lothar, Phreak, Ovilee e LeTigress saranno i caster che commenteranno il torneo.

I quattro giocatori con il maggior numero di punti nel primo giorno avanzeranno al successivo. In totale, otto giocatori si sfideranno al Day 2 fino a quando un concorrente non avrà guadagnato tre vittorie. Il torneo prevede un montepremi di 150.000 Dollari in totale. Al vincitore verrà assegnata anche una giacca Teamfight Tactics personalizzata.

Oltre a determinare il vincitore, non ci sarà altra classifica: tutti i giocatori che raggiungeranno il Day 2 guadagneranno 10.750 Dollari. I giocatori che sono stati eliminati al Day 1 riceveranno anche 7.500 Dollari ciascuno.

I fan che guarderanno il torneo guadagneranno anche un emote misterioso da equipaggiare in game. Ovviamente è necessario collegare il proprio account Riot Games al proprio account YouTube o Twitch.

Riot Games, insomma, si sta sempre più aprendo a nuove sfide.