Teamfight Tactics, a dicembre arriva L'attacco dei mostri!: tutte le novità dell'update

In attesa della Cerimonia di Apertura di Worlds 2022, competizione internazionale di League of Legends la cui finale avverrà il 5 novembre, giungono novità importanti per un altro progetto di casa Riot Games. Teamfight Tactics: L'attacco dei mostri! è il nuovo aggiornamento in arrivo a dicembre per tutti i giocatori.

Teamfight Tactics è diventato famoso per offrire esperienze di gioco sorprendenti e gratificanti con ogni grande aggiornamento. Il nuovo capitolo di Teamfight Tactics, uno dei giochi PvP di strategia più popolari e innovativi al mondo, è L'attacco dei mostri!, con gigantesche unità di eroi (e anti eroi) coinvolte in una battaglia disperata per proteggere il mondo da misteriosi invasori kaiju. Reclutate una squadra di eroi, potenziateli e posizionateli strategicamente, e il mondo potrebbe avere una possibilità.

Questa novità arriva poco più di due mesi dopo l’update Reami Inesplorati per Teamfight Tactics.

Questo aggiornamento è un'audace nuova visione per Teamfight Tactics, e ne reimmagina ogni aspetto, dallo stile grafico alla meccanica di gioco. Il nuovo tratto Minaccia devia dal concetto noto dei tratti di TFT. Le Minacce non ricevono bonus di campo da altre Minacce e non hanno altri tratti. Sono più potenti delle altre unità, il che compensa la loro semplicità. I giocatori possono ancora posizionarne quante ne vogliono, il che le rende più versatili.

Gli Impianti ora sono una parte permanente di TFT, anche se la loro natura cambierà da un set all'altro. In L'attacco dei mostri! i giocatori possono creare il proprio supereroe personale in ogni sessione grazie ai nuovi Impianti eroici. Questi non diffondono i loro poteri a tutta la squadra come facevano gli Impianti in passato. Invece, i giocatori scelgono un solo potenziamento eroico da una vasta serie di opzioni, sovraccaricando quel particolare campione. Gli invasori si stanno infiltrando nei turni PvE in battaglie completamente nuove, e questi nemici lasciano elementi che vi permettono di scegliere un oggetto o componente!

Per maggiori informazioni e anteprime sulla meccanica di gioco e gli elementi grafici di Teamfight Tactics: L'attacco dei mostri!, c'è un nuovo Commento sviluppatori disponibile in copertina alla notizia.