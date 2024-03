Teamfight Tactics: dagli Encounters al nuovo negozio, le novità di Favole d'Inchiostro

A pochi giorni dall'annuncio della data d'uscita di Favole d'Inchiostro, il set numero undici di Teamfight Tactics, il team di sviluppo del free to play ha svelato tutti i dettagli sull'aggiornamento di prossima uscita che andrà ad arricchire il gioco con svariate novità.

Al centro di Inkborn Fables, questo è il nome dell'aggiornamento nella versione originale del gioco, troviamo la meccanica degli Encounter. Stiamo parlando di speciali campioni che si potranno incontrare nel corso della partita e che possono conferire al giocatore una serie di bonus esclusivi: alcuni forniscono reroll gratuiti, altri un po' di oro e altri ancora qualche componente. Ognuno di questi personaggi ha quindi un effetto unico che può ribaltare le sorti del match.

Ovviamente è in arrivo anche una nuova ondata di Tratti, ossia quelle caratteristiche uniche dei campioni che influenzano l'intera squadra e che permettono al giocatore di raggiungere una build tanto forte da poter sopraffare gli avversari.

A proposito di campioni, questi sono tutte le unità che hanno un costo di 5 in Favole d'Inchiostro:

Hwei

Xayah & Rakan

Sett

Irelia

Wukong

Per quello che riguarda invece i campioni inediti dell'aggiornamento, questi sono Alune e Kobuko. La prima è la sorella gemella di Aphelios già nota ai fan di League of Legends e Legends of Runeterra. Il secondo personaggio è invece inedito ed è la prima volta che si vede in un prodotto Riot Games. Altra importante novità di Favole d'Inchiostro è lo shop a rotazione: i giocatori di Teamfight Tactics potranno infatti visualizzare un negozio che proporrà elementi cosmetici a rotazione proprio come accade in altri free to play come Fortnite.

L'aggiornamento segnerà l'arrivo anche dell'immancabile pass, di una nuova arena premium (Heaven's Celestial Court), di nuovi campioni chibi (Chibi Morgana, Chibi Majestic Empress Morgana e Chibi Spirit Blossom Ahri) e della mini leggenda Hundun.