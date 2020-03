Teamfight Tactics: Galaxies Showcase, il torneo da 150.000 Dollari

Riot Games, pochi giorni fa ha rivelato l'attesissimo update di Teamfight Tactics, Galaxies, pochi giorni fa. Per celebrare l'uscita del set, lo sviluppatore ospiterà una vetrina con alcuni dei più grandi nomi della scena di TFT la prossima settimana.

Il Teamfight Tactics: Galaxies Showcase si svolgerà il 12 e 13 marzo.

Un totale di 16 giocatori provenienti da tutto il mondo si sfideranno in due gruppi con 150.000 Dollari sul piatto.

Per il primo giorno dell'evento, i giocatori giocheranno quattro partite in due gruppi, per un totale di otto partite. In base al loro piazzamento finale in ogni partita, i giocatori guadagneranno punti. Il giocatore che termina per primo nella quarta partita del proprio gruppo si qualificherà automaticamente per il secondo giorno dello showcase indipendentemente dal punteggio ottenuto, mentre anche gli altri tre giocatori con il punteggio più alto del gruppo accederanno alla seconda giornata.

Il secondo giorno dell'evento, i primi otto giocatori gareggeranno per ottenere il prima possibile 18 punti. Dopo aver raggiunto questo traguardo preliminare, il primo giocatore potrà portare a casa il trofeo 15.000 Dollari semplicemente vincendo la partita seguente.

Tutti gli altri, invece, verranno classificati in base al punteggio totale ottenuto.

A differenza dei precedenti tornei di Teamfight Tactics, i giocatori staranno a distanza di sicurezza a distanza "per evitare potenziali rischi per la salute", ma l'evento verrà trasmesso in diretta.

I fan di TFT possono assistere al torneo a partire dalla mezzanotte del 12 marzo sui canali YouTube e Twitch di Riot Games e LoL Esports.