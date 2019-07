Teamfight Tactics è ora una modalità permanente di League of Legends

Siete fan degli autochess e Teamfight Tactics è il vostro esponente preferito di questo nuovo genere? Sappiate allora che ci sono ottime notizie per voi.

Riot Games ha infatti ufficializzato nelle ultime ore che Teamfight Tactics, nato come una semplice modalità a tempo di League of Legends, è ora diventato una modalità permanente del celebre free to play. Visto il successo di questa particolare modalità, che riprende quanto visto con una famosa mod di DOTA 2, non si tratta assolutamente di una notizia inaspettata, ma i fan di TFT ne saranno sicuramente felici.

Ovviamente l'ufficializzazione di questa modalità implica il suo supporto continuo da parte degli sviluppatori, i quali hanno confermato in un comunicato che a breve arriveranno nuovi aggiornamenti e contenuti. La prima novità riguarda i prossimi eroi che entreranno a far parte del roster a partire dal 14 agosto 2019, ovvero Camille, Vi, Jayce e Jinx. Gli utenti che hanno accesso ai server di prova avranno inoltre l'occasione di provare i quattro personaggi con leggero anticipo.

Vi ricordiamo che è disponibile su Steam è disponibile anche Dota underlords in forma gratuita, mentre a breve arriverà su Epic Games Store Auto Chess, sviluppato dagli autori della mod originale.