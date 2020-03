Teamfight Tactics Mobile: Riot Games fissa l'uscita su iOS e Android dell'autobattler

Mentre cresce l'attesa per la versione finale di Legends of Runeterra e per l'evoluzione futura di League of Legends in vista della nextgen, il team di sviluppo di Riot Games annuncia la data di uscita su sistemi iOS e Android della trasposizione mobile di Teamfight Tactics.

La nuova versione di TFT vanterà i medesimi contenuti dell'edizione PC che, dallo scorso anno, ha raccolto la bellezza di 80 milioni di giocatori e contribuito all'affermazione del genere videoludico degli autobattler.

Il medesimo ecosistema di gioco consentirà agli autori di Riot Games di garantire l'accesso al Cross-Play a tutti i fan di Teamfight Tacticts, a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione. Con l'arrifo di TFT su mobile assisteremo poi all'introduzione del pacchetto Galassie che comprenderà i campioni di League of Legends a tema spaziale e stellare, oltre a nuove opzioni per la personalizzazione.

Il lancio di Teamfight Tactics Mobile avverrà su App Store e Google Play nella giornata di giovedì 19 marzo e comprenderà il Pass Galassie (con Pass+ a pagamento), le animazioni Boom! degli eroi Galassie di LoL, l'accesso alle lobby multiplayer in cross-play con PC, un tutorial per nuovi giocatori e le Partite Classificate, con tanto di guaduatorie online aggiornate quotidianamente. Per un ulteriore approfondimento su questo autobattler e sulle ambizioni nutrite da Riot Games, su queste pagine trovate la nostra prova di Teamfight Tactics Mobile in esclusiva italiana.