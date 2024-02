Teamfight Tactics: il nuovo set, Favole d'inchiostro, ha una data d'uscita

Nel corso del pomeriggio è arrivata la notizia che tutti i fan di Teamfight Tactics stavano aspettando con ansia, ossia la data d'uscita del prossimo set, il cui nome ufficiale è Favole d'Inchiostro (Inkborn Fables nella versione originale).

Stando a quanto dichiarato dai creatori di League of Legends, questo importante contenuto farà il proprio debutto con l'aggiornamento alla versione 14.6 e dovrebbe incentrarsi sul viaggio delle Mini Leggende in un mondo antico e mistico. Come tutti i principali aggiornamenti del gioco, questo set introdurrà nuovi campioni, meccaniche inedite, tratti aggiuntivi, Impianti, contenuti grafici e gli immancabili pass. Tutto questo sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori del free to play a partire dal prossimo 20 marzo 2024.

Ovviamente l'update in questione, l'11° per il titolo firmato Riot Games, sarà disponibile sin dal primo momento sia su PC che su mobile, visto che il gioco è scaricabile senza costi aggiuntivi sugli smartphone e tablet con sistema operativo Android/iOS.

Prima di lasciarvi al teaser di Favole d'Inchiostro, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche gli ultimi dettagli su 2XKO, il picchiaduro dei creatori di LOL conosciuto fino a poco tempo fa come Project L.