Teamfight Tactics: un Twitch Rivals per celebrare l'uscita del nuovo titolo Riot

Il Twitch Rivals è un'iniziativa sempre più popolare. Dopo Apex Legends e League of Legends, quest'ultimo ospiterà il primo torneo ufficiale di Teamfight Tactics per celebrare il nuovo titolo targato Riot Games.

Il developer si è gettato a capofitto nella fetta di mercato aperta a inizio anno dalla mod di DOTA 2, Autochess, vero fenomeno videoludico del 2019.

Nel corso di due giorni, 64 giocatori si confronteranno per portarsi a casa la vittoria e una fetta del ricco montepremi di $ 125.000.

Il primo giorno, previsto per il 17 luglio, sarà caratterizzato da un group stage, con due gruppi composti da 32 giocatori ciascuno. Il secondo giorno, invece, vedrà i primi 16 giocatori affrontarsi in scontri a eliminazione diretta. L'elenco completo dei partecipanti al torneo non è stato ancora annunciato, ma ulteriori dettagli dovrebbero essere rilasciati a breve.

Se siete appassionati giocatori di LoL e interessati a capire cos'è Teamfight Tactics, il Twitch Rivals Showdown vi permetterà di farvi un'idea. Il torneo ovviamente sarà trasmesso sul canale Twitch Rivals ufficiale, così come su ciascuno dei canali personali degli streamer invitati.

Twitch Rivals è sì il primo torneo ufficiale di Teamfight Tactics anche se, proprio sulla piattaforma di Amazon, si sono già tenuti molti eventi gestiti direttamente dagli streamer. Finora, è stato difficile determinare il miglior giocatore del nuovo fenomeno videoludico dell'anno, ma i debuttanti come Rumay "Hafu" Wang, Byron "Reckful" Bernstein, Andrew "TidesofTime" Biessener e David "Dog" Caero sembrano essere tra i migliori giocatori al mondo da seguire in questo momento.

In vista dell'uscita di TFT, Hafu si è piazzato al primo posto nelle classifiche del PBE, con il punteggio di matchmaking più alto. Tuttavia, il meta è cambiato, e ora non c'è nessun giocatore che veramente possa dirsi davvero imbattibile.