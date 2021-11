Teardown Parte 2: il sandbox dalla fisica realistica riceve un grande update gratis

Il team di sviluppo di Tuxedo Labs si riaffaccia sui social per mostrare in video le numerose migliorie e novità in arrivo con la Parte 2 di Teardown, l'apprezzato sandbox in voxel art caratterizzato da un motore fisico realistico e da una grande distruttibilità ambientale.

Nel trailer condiviso da Dennis Gustafsson, il fondatore di Tuxedo Labs sfoglia l'ampio ventaglio di innovazioni che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica e l'offerta contenutistica di questo nuovo aggiornamento che, è bene ribadirlo, sarà completamente gratuito per chi possiede già Teardown su PC.

Scorrendo gli spezzoni di gameplay tra esplosioni, ambientazioni inedite, robot senzienti, nuovi equipaggiamenti e tantissime strutture architettoniche inedite, si può intuire l'entità dello sforzo compiuto dal team diretto da Gustafsson per tenere fede alla parola data ai numerosi appassionati di questa piccola grande gemma della produzione videoludica indipendente.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che in Teardown si indossano i panni di un demolitore che, ormai prossimo al fallimento, decide di accettare gli incarichi più pericolosi pur di racimolare il denaro necessario per garantire la sopravvivenza della sua azienda. Nel corso della campagna principale è possibile esplorare uno scenario pieno di edifici da demolire utilizzando una pletora di strumenti e di veicoli, pur sapendo che con le proprie azioni si corre il rischio di provocare incendi, inondazioni, crolli improvvisi e danni alle proprietà limitrofe. Il gioco comprende anche una modalità libera e vanta un'affiatata community di modder.

Se amate questo genere di esperienze sandbox, vi ricordiamo che dal 30 novembre assisteremo al lancio di Minecraft Caves & Cliffs Part 2.