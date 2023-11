Teardown arriva su console: la tech review di DF elogia la fisica su PS5 e Xbox Series X|S

Dopo aver condiviso delle importanti voci di corridoio sulle limitazioni DLSS del chip Tegra di Nintendo Switch 2, i giornalisti di Digital Foundry si focalizzano sulle versioni console di Teardown per incensare il lavoro svolto da Tuxedo Labs nel dare forma alla fisica del fenomeno indie in voxel art.

Nella video analisi di DF, il noto collettivo di giornalisti tech enthusiast entra nel merito dell'impegno profuso dagli sviluppatori svedesi per trasporre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il complesso motore procedurale in voxel art deputato a gestire un mondo di gioco composto quasi interamente da elementi distruttibili.

La tech review fa quindi emergere l'importante lavoro portato avanti dai laboratori Tuxedo per garantire un'esperienza ludica e grafica non troppo dissimile da quella offerta su PC, eccezion fatta per alcuni aspetti come la nitidezza degli oggetti renderizzati sullo sfondo e delle limitazioni legate alla risoluzione.

Nel complesso, Digital Foundry ritiene quindi che le versioni console di Teardown siano perfettamente in grado di restituire la medesima esperienza di gioco garantita dalla versione originaria su PC, in funzione dei mancati sacrifici nel sistema di gestione del motore fisico e della distruttibilità ambientale: le uniche critiche mosse dai giornalisti 'tecno-ludici' legati a Eurogamer.net riguardano gli sporadici cali di framerate ravvisati su Xbox Series X|S, ma nulla che pregiudichi l'esperienza di gioco o che non possa essere risolto con una patch. Prima di lasciarvi al video di DF, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Teardown, un gioco dalla fisica esplosiva.