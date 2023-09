Teardown ha una data su PS5 e Xbox Series X|S, dal day one su PS Plus Extra e Premium

Il sandbox dalla fisica realistica Teardownsta per arrivare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: il nuovo video confezionato da Tuxedo Labs fissa la data d'uscita delle versioni console del fenomeno indie destinato, oltretutto, ad approdare dal day one nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.

L'esplosiva esperienza sandbox sfornata dalle fucine digitali di Tuxedo Labs ci proietta in una dimensione free roaming con architetture in voxel completamente distruttibili e tante attività da svolgere.

Le versioni console di Teardown includeranno l'intera campagna principale suddivisa in 40 missioni, l'espansione Art Vandals, delle sfide speciali e una raccolta delle migliori mod della community, oltre a un'interfaccia rivista e alla compatibilità con il feedback aptico del controller DualSense di PS5. Sempre su console Sony e Microsoft di ultima generazione sarà possibile accedere anche alla Creative Mode di Teardown, una modalità che consente ai giocatori di aggiungere voxel personalizzabili nei livelli per plasmare oggetti inediti, elementi architettonici, mappe customizzate e componenti logiche.

Il lancio di Teardown su PlayStation 5 e Xbox Series X|S è atteso per il 15 novembre, con approdo immediato nella catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium.