Teardown: il gioco a base di voxel torna a mostrarsi alla Gamescom 2020

A mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2020 troviamo anche Teardown, un particolare titolo in prima persona ambientato in un universo formato esclusivamente da voxel.

L'obiettivo del gioco è quello di pianificare la rapina perfetta utilizzando uno dei tanti strumenti a disposizione, tra i quali troviamo armi da fuoco, esplosivi e mezzi più o meno ingombranti in grado di spazzare via intere strutture. Come si può vedere dal trailer mostrato all'evento digitale presentato da Geoff Keighley, il titolo supporterà il Ray Tracing, sebbene il team di sviluppo abbia confermato che non sia necessaria una scheda video RTX di Nvidia per poter giocare a Teardown.

Il gioco dovrebbe arrivare in Accesso Anticipato su Steam entro la fine dell'anno corrente al prezzo di circa 20 dollari e, almeno per il momento, non sembra essere previsto il suo arrivo su console. Non è però da escludere che in concomitanza con il lancio della versione definitiva il titolo possa fare il proprio debutto anche sulle console di prossima generazione con tanto di supporto al Ray Tracing.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che tra gli annunci di questa sera troviamo anche un nuovo trailer di Crash Bandicoot 4 It's About Time.