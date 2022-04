Teardown è pronto: l'esplosivo sandbox dalla fisica realistica ha una data di lancio

Dopo aver lanciato a novembre un grande update gratis per Teardown, Tuxedo Labs annuncia in video la data di lancio della versione 1.0 di questo apprezzato sandox in voxel art caratterizzato da una fisica realistica e da un'illuminazione Ray Tracing altrettanto "immersiva".

Nell'anno e mezzo trascorso in Early Access su Steam, l'opera indie creata da Dennis Gustafsson ha saputo catturare le attenzioni e l'immaginazione di tantissimi appassionati del genere, con giudizi entusiastici da parte dei frequentatori dello store Valve e una folta platea di creatori di contenuti sulle maggiori piattaforme di streaming.

La versione finale di Teardown porterà in dote numerose ottimizzazioni e migliorie ai ricchi contenuti lanciati con le patch che hanno cadenzato la fase in Accesso Anticipato: il nuovo video pubblicato da Tuxedo Labs ripercorre idealmente le tappe fondamentali dello sviluppo di questa piccola grande gemma indie con architetture completamente distruttibili, citando ad esempio l'aggiunta della Campagna principale, i livelli delle sfide contro i robot e il supporto agli strumenti di condivisione di mod tramite Steam Workshop.

Il lancio dell'edizione 1.0 di Teardown è previsto per il 21 aprile in esclusiva su PC. In calce e in cima alla notizia trovate il nuovo trailer e le ultime immagini pubblicate da Tuxedo Labs su Steam.