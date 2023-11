Teardown su PS5 e Xbox Series X|S: che ci fa Owen Wilson nel nuovo video gameplay?

Per celebrare l'imminente lancio di Teardown su PS5 e Xbox Series X|S, i ragazzi di Tuxedo Labs ci immergono nelle atmosfere del sandbox in voxel art con un video accompagnato dal commento 'esplosivo' di Owen Wilson.

L'attore, sceneggiatore e cantante statunitense ci tuffa nelle atmosfere squadrettate di Teardown per raccontare la sua esperienza all'interno di questo microcosmo digitale pieno di elementi e architetture distruttibili.

Tra pareti abbattute con mazzuole giganti, esplosioni pirotecniche e auto lanciate sulle vetrate degli edifici, il commento di Owen Wilson nel trailer di lancio della versione console di Teardown rispecchia alla perfezione l'esperienza di gioco da vivere in questo titolo che, lo ricordiamo, sarà disponibile dal day one nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.

Le versioni console di Teardown approderanno su PS Store e Microsoft Store nella giornata di domani, mercoledì 15 novembre: all'interno del titolo troveremo una campagna principale con 40 missioni, l'espansione Art Vandalis, delle sfide specali e una raccolta delle migliori mod della community, oltre alla Creative Mode che consentirà agli utenti di aggiungere voxel personalizzati nei livelli per dare forma agli oggetti e ai congegni più disparati. Già che ci siamo, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento sui 5 film di Owen Wilson da riscoprire dopo Loki.