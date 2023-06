Teardown: il sandbox dalla fisica realistica accoglie la Creative Mode

I ragazzi dei Tuxedo Labs fanno felici tutti gli appassionati di Teardown, l'esplosivo sandbox dalla fisica realistica, presentando ufficialmente la Creative Mode, una funzione che espande ulteriormente la già ricca esperienza di gioco offerta da questo apprezzato videogioco in voxel art.

Intravista nel corso del PC Gaming Show con il filmato che ha confermato l'arrivo di Teardown più avanti nel 2023 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la modalità Creativa è disponibile dal 15 giugno su PC insieme alle tante migliorie e ottimizzazioni dell'aggiornamento che ha portato il titolo alla versione 1.4 su Steam.

La Creative Mode offre ai giocatori tutta una serie di strumenti per aggiungere voxel personalizzabili direttamente nel gioco, consentendo così agli appassionati di plasmare oggetti ed elementi architettonici da esplorare, contemplare all'interno delle proprie mappe customizzate e, ovviamente, distruggere con l'ausilio del potente motore fisico integrato in Teardown.

La Creative Mode di Teardown viene proposta in via del tutto gratuita sia agli attuali che ai futuri possessori del gioco su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Le versioni console di Teardown, oltre tutto, comprenderanno l'intera campagna principale suddivisa in 40 missioni, l'espansione Art Vandals, delle sfide speciali, la modalità Sandbox e una raccolta delle migliori mod della community, oltre a un'interfaccia rivista e alla compatibilità con il feedback aptico del controller DualSense di PS5.