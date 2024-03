Tears of the Kingdom non è finito in questo cosplay italiano di Zelda e Purah

Nintendo ha superato le aspettative con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un titolo che riesce, sorprendentemente a migliorare in ogni aspetto il suo predecessore Breath of the Wild. Pare che questa storia sia finita, ma non per le cosplayer italiane Simona Jhin Tonic e Curly Natsu, protagoniste di questa poetica interpretazione di coppia.

Nonostante non sia riuscito a conquistare il GOTY ai The Game Awards – superato solo da Baldur's Gate 3 -, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è trai migliori giochi del 2023, imperdibile per ogni singolo possessore di Nintendo Switch. Parliamo infatti di una delle più belle avventure di sempre, un prodotto stilisticamente e artisticamente semplicemente perfetto che vanta una costruzione del mondo di gioco meravigliosa.

La narrazione cominciata in Breath of the Wild è giunta al termine con Tears of the Kingdom. Il futuro della serie è un'incognita, ma di quelle sicuramente scintillanti. In attesa di scoprire quel che la Grande N farà per sorprendere la sua utenza – che un nuovo Zelda possa essere tra i titoli di lancio della line-up di Nintendo Switch 2? -, la coppia di artiste italiane incanta.

In questo cosplay di Zelda e Purah da Tears of the Kingdom le due protagoniste femminili dell'avventura puntano il dito verso la fotocamera e i fan. Meravigliose e fedeli alle controparti digitali, Zelda e Purah difenderanno il Regno di Hyrule supportando Link.

Su Trust Gaming GXT 415 Zirox Cuffie Gaming Leggere con Driver da 5 è uno dei più venduti di oggi.