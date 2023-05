Tears of the Kingdom, le prime recensioni degli utenti: 'spazzatura; un sequel deludente'

Zelda Tears of the Kingdom e Nintendo conquistano il podio su OpenCritic, con un metascore tale da aver reso The Legend of Zelda Tears of the Kingdom uno dei giochi più elogiati dalla critica specializzata. Dopo le recensioni ufficiali del sequel diretto di Breath of the Wild, giungono in quel di Metacritic anche le opinioni degli utenti.

Tra commenti positivi ed elogi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che va oltre ogni aspettativa, non tutti gli utenti sono entusiasti di quanto realizzato da Nintendo con questo nuovo capitolo: seppur vi sia una sproporzione alquanto elevata tra recensioni positive e negative (parliamo di 1144 feedback contro 192), alcuni giocatori hanno espresso il proprio disappunto contro un titolo considerato da alcuni "inaccettabile".

Secondo l'opinione di LordVacant, ad esempio, Tears of the Kingdom è un "sequel deludente sotto molti aspetti". "Questo gioco ha richiesto un tempo di sviluppo tre volte superiore a Majora's Mask", esordisce l'utente, sostenendo che ciò che compone il regno di Hyrule (a suo dire) sia "palesemente riciclato", a differenza del sopracitato Majora's Mask che contava dalla sua una gran quantità di animazioni ed effetti sonori inediti. Tuttavia, la critica non si ferma qui: LordVacant continua affermando che "Incredibilmente, e nonostante il fatto che la gente si sia lamentata di questo aspetto nel titolo precedente, la trama e la narrazione non assomigliano ancora agli Zelda più classici. È ancora molto vuota sotto questo aspetto e con personaggi molto piatti".

Ma il vero tallone d'Achille per il giocatore (così come per molti detrattori di Tears of the Kingdom e altre IP del panorama Nintendo) è il comparto tecnico della produzione: "Sei anni difficilmente giustificano il fatto che tecnicamente assomigli ancora ad un gioco per Wii U. Durante il mio tempo di gioco, è stato raro non avere meno di 30 FPS e con un occasionale stuttering non appena lo schermo si riempiva di elementi". Questi aspetti hanno reso l'esperienza dell'utente un tormento da giocare, portandolo a valutare Tears of the Kingdom con un 3/10.

Si tratta però di una sola delle diverse opinioni negative degli utenti, come nel caso di OnluOneHere che definisce ingiustamente il gioco come "un mucchio di spazzatura fumante", correlato anche al fatto che gli sviluppatori abbiano fatto pagare un DLC dalla qualità pari a quella di un gioco mobile a 70 euro, con la pubblicazione di un titolo che "riesce a malapena a girare a 30 FPS a 720p e scende sotto i 20 FPS nelle fasi di combattimento".