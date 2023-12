OD: il teaser dell'horror di Kojima nasconde riferimenti a Silent Hills?

Sono ormai trascorsi alcuni giorni dalla pubblicazione del primo teaser di OD, il nuovo gioco horror che Kojima sta realizzando in esclusiva Xbox. Dopo aver analizzato ogni singolo pixel del filmato mostrato ai The Game Awards 2023, alcuni fan sono convinti che vi sia un riferimento a Silent Hills, il progetto Konami che non ha mai visto la luce.

Tralasciando la porta attraverso la quale il celebre game designer ha fatto il suo ingresso sul palco della cerimonia organizzata da Geoff Keighley, che potrebbe essere un richiamo a P.T., c'è chi sostiene che vi sia anche un rimando all'horror cancellato.

Ad aver attirato l'attenzione degli appassionati è la sequenza con protagonista il volto dell'attore tedesco Udo Kier. Aumentando parecchio la luminosità dello schermo, si possono notare cinque frame con altrettante lettere che, messe insieme, formano la parola 'Atami', il nome di una città giapponese situata nella prefettura di Shizuoka. Fin qui potrebbe sembrare un dettaglio innocuo, ma provando a tradurre in giapponese Atami, si hanno come risultato due kanji che potrebbero aver svariati risultati, tra i quali spiccano 'silent' e 'hill'.

Insomma, pare proprio che il buon Kojima si sia divertito a diffondere segreti nel filmato e non possiamo escludere che nei prossimi giorni ne arrivino altri.

