Teaser per il nuovo gioco di Batman? Un misterioso ed intrigante Tweet da WB Montréal!

Il Cavaliere Oscuro festeggia in questi giorni il proprio ottantesimo anniversario. Ad omaggiare il celebre personaggio di casa DC troviamo anche il team di sviluppo di Warner Bros Montréal.

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, la software house ha infatti pubblicato un cinguettio che ha immediatamente attirato l'attenzione del pubblico videoludico. In allegato a quest'ultimo è infatti presente una breve clip video, che, apparentemente, mostra una semplice inquadratura del bat-segnale riflesso su di un grattacielo. Ad una più attenta analisi, come osservato dagli utenti ResetEra, è tuttavia possibile avvistare al suo interno immagini decisamente criptiche, che mostrano alcuni misteriosi simboli sovrapporsi all'inquadratura di base. In calce a questa news, potete trovare sia il Tweet di Warner Bros Montréal sia i frame immortalati dalla community videoludica.



L'insolita natura del cinguettio non ha potuto, come prevedibile, non insospettire i videogiocatori, che vedono nel Tweet una sorta di primo teaser per un prossimo gioco del team dedicato al Cavaliere Oscuro. Del resto, a gettare benzina sul fuoco dei rumor relativi alla nuova produzione di Warner Bros Montrèal ci aveva recentemente pensato Roger Craig Smith, doppiatore di Batman in Arkham Origins, e la PR della software house, tramite un bizzarro scambio di Tweet. Le voci di corridoio hanno fino ad ora puntato su di un gioco ispirato alla saga della Corte dei Gufi: che novità ufficiali siano finalmente in arrivo?



Questa settimana sono attesi due nuovi appuntamenti videoludici: il PlayStation State of Play e l'Inside Xbox di settembre, entrambi attesi per la serata/nottata di martedì 24 settembre. Potrebbero essere il giusto palcoscenico per un annuncio di WB Montrèal?