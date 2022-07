Il teaser di Silent Hill PS5 è completamente falso per Dusk Golem

Nei giorni scorsi è emerso presunto teaser di Silent Hill, non un video leak in bassa qualità ripreso con un Nokia 3310 come accade solitamente in questi casi, bensì un vero e proprio filmato di presentazione in Full HD, apparentemente utilizzato come presentazione per gli azionisti di Konami. Ma sarà vero oppure è un fake?

Il video è troppo semplice, si dice in rete, e alcuni effetti sembrano provenire dalle librerie stock dei più famosi programmi di video editing, in molti gridano al fake ed effettivamente lo stile sembra essere piuttosto "artigianale", anche se indubbiamente il risultato finale è discreto.

Sulla questione è intervenuto anche Dusk Golem dopo averi ricevuto centinaia di messaggi in merito. Dopo aver parlato per mesi di Silent Hill per PlayStation 5 e Silent Hill 2 Remake, Dusk Golem ribadisce di essersi ritirato dalla scena e di non sapere dunque assolutamente nulla a riguardo. Tuttavia, a suo avviso, il filmato è falso e non proviene assolutamente da Konami o altre compagni associate al publisher giapponese, in quanto si tratta di un video che "chiunque potrebbe realizzare in circa mezz'ora."

Il video si chiude con una data di presentazione, ovvero quella del 12 luglio 2022. Sarà vero? Probabilmente no, ma al momento non ci sono certezze.