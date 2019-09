Ancora un teaser da WB: il nuovo gioco di Batman sta per essere annunciato?

Durante gli ultimi giorni i responsabili di Warner Bros. Montreal si stanno divertendo a stuzzicare i giocatori con dei misteriosi teaser, apparentemente legati all'annuncio del nuovo atteso capitolo della serie di Batman Arkham.

Dopo le prime criptiche immagini e la soffiata involontaria di Scott Snyder, Warner Bros. Montreal (già autori di Batman Arkham Origins e Origins Blackgate) ha da poco pubblicato un nuovo teaser sulle proprie pagine ufficiali, accompagnato dalla didascalia "Capture the Knight", con chiaro riferimento al Cavaliere Oscuro.

Per quanto riguarda i simboli mostrati in questo nuovo teaser, sono in tanti a credere che siano in qualche modo legati alla Corte dei Gufi, società segreta di criminalità organizzata introdotta per la prima volta proprio da Snyder nel 2001, e che in apparenza potremo vedere trasposta nella nuova iterazione della serie Arkham.

Al momento non ci sono certezze, ma gli insistenti tweet di WB Montreal fanno presagire un annuncio imminente per il nuovo gioco di Batman: gli occhi, ovviamente, sono tutti puntati sull'evento State of Play che Sony terrà domani, martedì 24 settembre, a partire dalle ore 22:00 italiane, ma non è da escludere che la presentazione del gioco possa arrivare in occasione dell'Inside Xbox che avrà invece luogo alla mezzanotte tra domani e mercoledì.