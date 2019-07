Il Tech Test Multiplayer di Gears 5 accessibile nel weekend agli abbonati Xbox Live Gold

Superati gli iniziali problemi di accesso al Tech Test di Gears 5, gli autori di The Coalition estendono a tutti gli abbonati a Xbox Live Gold l'invito a provare in anteprima il comparto multiplayer del loro attesissimo sparatutto su Xbox One e Xbox One X.

La nuova fase del Tech Test di Gears 5 avverrà dalle ore 19:00 italiane di venerdì 26 luglio alla medesima ora di lunedì 29 luglio. Alla prova, naturalmente, potranno continuare a partecipare anche gli utenti abbonati a Xbox Game Pass su PC Windows 10 e Xbox One, così come chi ha deciso di effettuare il preordine del nuovo kolossal sparatutto di Microsoft.

Nei giorni scorsi, i rappresentanti di The Coalition hanno confermato la possibilità, per gli utenti che si immergeranno nelle sfide multiplayer del loro titolo, di sbloccare e acquistare personaggi in Gears 5 con un sistema simile a quello adottato in Rainbow Six Siege. Gli sviluppatori statunitensi hanno inoltre manifestato l'intenzione di realizzare una modalità battle royale originale per arricchire di contenuti il titolo nel periodo post-lancio.

Prima di ricordarvi che Gears 5 uscirà il 6 settembre su PC e Xbox One, vi lasciamo in compagnia dell'approfondimento di Alessio Ferraiuolo che ci spiega se è possibile giocare in 4k e 60fps su RTX 2080 Ti.