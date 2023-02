Tech Weeks di eBay: scopriamo assieme tutte le offerte per noi videogiocatori

Sono iniziate oggi e termineranno l'8 marzo le offerte Tech Weeks di eBay, tantissimi articoli in promozione da parte di venditori selezionati e certificati da eBay stessa, che ci propongono articoli con sconti fino al 50% e con spedizione gratuita. Scopriamo le migliori offerte dedicate a noi appassionati di videogiochi.

Clicca qui per visualizzare la pagina della promozione su eBay

Selezionando nella colonna di sinistra "videogiochi e console" è possibile filtrare le promozioni dedicate a noi videogiocatori. Tutte le promozioni sono visualizzabili a questo link, tra queste non possiamo non citarvi la console Nintendo Switch edizione 2022, con Joy-Con Blu e Rosso acquistabile a soli 258 euro, uno dei prezzi più bassi che abbia mai avuto dalla sua uscita, ovviamente la spedizione è gratuita. Se invece stavate cercando la versione con schermo OLED, è possibile acquistarla a soli 309,90 euro.

Hogwarts Legacy, appena uscito per le console di nuova generazione e PC, è in offerta in versione PS5 al super prezzo di 58,90 euro a questo link, invece di un prezzo di listino di 74,99 euro, una super occasione per recuperarlo a pochi giorni dal Day-One. Anche Forspoken, il gioco di Square Enix appena arrivato, è in offerta per PS5 al prezzo scontato di 55,90 euro.

Se invece siete alla ricerca di una console Microsoft, Xbox Series S è acquistabile a soli 249,90 euro.