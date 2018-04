Techland acquista i diritti di publishing del franchise di Call of Juarez

Techland, la software house polacca responsabile di titoli di successo come Dying Light e della saga di Dead Island, ha recentemente annunciato di aver acquistato i diritti di publishing per un'altro suo grande franchise, ovvero Call of Juarez. Dobbiamo forse aspettarci l'annuncio di un nuovo capitolo dell'FPS western in futuro?

In occasione dell'acquisizione è tornato su Steam, in sconto del 33%, l'apprezzato Call of Juarez: Gunslinger, dopo essere stato rimosso a fine marzo dal PlayStation Store, dall'Xbox Games Store e dalla piattaforma di Valve.

Parole al miele quelle usate da Adam Lason, il CPO di Techland Publishing, per la saga: "Call of Juarez è un franchise sviluppato da Techland, che ha ricevuto un'ottima accoglienza ed un importante supporto da parte di una grande community di videogiocatori. Siamo entusiasti di annunciare l'arrivo di Call of Juarez: Gunslinger tra le file della nostra divisone dedicata al publishing".

"Vorremmo inoltre ringraziare pubblicamente Ubisoft per l'ottimo lavoro svolto negli anni come publisher del franchise di Call of Juarez. Continueremo quanto di buono fatto dalla software house francese e supporteremo tutti i fan della saga con la stessa passione e diligenza" conclude poi Lason.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli sulla futura disponibilità dei giochi del franchise sugli store digitali, ma Techland rilascerà sicuramente nuove informazioni in futuro.