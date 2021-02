Techland nel mirino di Microsoft e Dying Light 2 esclusiva Xbox?

Mentre continuiamo ad attendere pazientemente il ritorno sulle scene di Dying Light 2, si fa largo sul web una nuova voce che parla di Techland, lo studio responsabile della serie a base di zombie e parkour, come nuovo obiettivo della campagna acquisizioni di Microsoft.

Non è la prima volta che emergono indiscrezioni del genere: Microsoft avrebbe rivolto la sua attenzione verso la scena dello sviluppo polacca già sul finire del 2019, ma i primi rumor che la vedevano interessata specificamente a Techland sono emersi all'inizio del 2020, lo stesso periodo in cui si cominciava a parlare dei presunti problemi allo sviluppo di Dying Light 2. Techland si è affrettata a smentire, ma nel frattempo è passata molta acqua sotto ai ponti. Microsoft si appresta a sborsare 7 miliardi di dollari per acquisire ZeniMax/Bethesda (il via libera della Commissione Europea è atteso ai primi di marzo), e secondo molti ben informati starebbe valutando una nuova acquisizione.

Fatta questa doverosa premessa, arriviamo al nocciolo della questione. In un recente episodio del podcast Defining Duke, lo youtuber e insider Jeremy Penter aka ACG ha affermato che Microsoft starebbe pensando ad una nuova grande acquisizione e puntando ad un importante gioco in esclusiva per le proprie piattaforme per il 2021. Dopo aver lanciato questa piccola bomba non ha fornito altri dettagli, ma poco dopo c'ha pensato un altro insider ad approfondire le sue affermazioni. Secondo Shpeshal, che si è costruito una certa fama rivelando in anticipo dettagli sul progetto Perfect Dark e sull'acquisizione di Gearbox da parte di Embracer Group, ACG stava parlando proprio di Techland, pronta a diventare parte della famiglia Xbox Game Studios, e di Dying Light 2, che invece sarebbe destinata ad essere un'esclusiva Microsoft. Nonostante l'ottimo curriculum dell'insider e il fascino di certe speculazioni, le sue parole non possono ovviamente essere considerate certe, pertanto vi consigliamo di prenderle con le pinze in attesa di conferme o smentite.