Techland non scherza: il supporto post-lancio di Dying Light 2 durerà diversi anni!

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori del sito Prankster101, lo sviluppatore capo di Techland Tymon Smektala ha ribadito la volontà della casa di sviluppo polacca di supportare attivamente il progetto di Dying Light 2 per molti anni.

In maniera del tutto analoga a quanto svolto con il primo, iconico capitolo di questa serie post-apocalittica a mondo aperto, anche stavolta l'autore a capo del team di sviluppo di Techland conferma la volontà di supportare attivamente il progetto del sequel attraverso una costante iniezione di contenuti inediti.

In base a quanto dichiarato dallo stesso Smektala , infatti, se "Dying Light 1 è stato supportato per 4 anni dopo la sua pubblicazione, i piani riguardanti Dying Light 2 sono esattamente gli stessi. Vogliamo che questo gioco sia supportato in maniera intensiva dopo la sua uscita. Sappiamo che molti fan si aspettano da noi una massiccia dose di aggiornamenti, sfide extra, espansioni e cose del genere. Ciò che possiamo fare, quindi, è solo promettere di impegnarci per offrirgli esattamente questo".

Nell'attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Dying Light 2 su PC, PS4 e Xbox One (con successivo approdo su PS5 e Xbox Scarlett), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale dalla Gamescom e ammirare lo spettacolare video gameplay 4K di Dying Light 2 proveniente dalla demo dell'ultima fiera videoludica di Colonia.