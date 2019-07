Techland ha in programma altri DLC per il primo Dying Light

Techland è attualmente al lavoro su Dying Light 2 ma questo non vuol dire che il primo capitolo (ancora oggi giocato da milioni di utenti) verrà abbandonato, anzi! Lo studio polacco ha infatti in serbo altro DLC per il gioco...

A confermarlo è il Lead Designer Tymon Smektala durante una recente intervista pubblicata su GamesIndustry: "E' vero, la maggior parte di noi è al lavoro su Dying Light 2 ma non vogliamo abbandonare il primo episodio. Lo scorso anno abbiamo lanciato la campagna 10/12, con dieci DLC pubblicati in dodici mesi, non credo riusciremo a ripeterla quest'anno e non so bene il calendario di pubblicazione ma posso confermarvi che un piccolo team in Techland sta svilippando nuovi contenuti per l'originale Dying Light, che vedrete prossimamente."

Continua dunque il supporto post lancio per uno dei giochi più venduti e apprezzati degli ultimi anni, uscito a gennaio 2015 e ancora decisamente popolarissimo presso il grande pubblico. Un buon modo per passare il tempo in attesa di Dying Light 2 in arrivo durante la primavera 2020 su PC, PS4 e Xbox One.