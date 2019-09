Techland svela la durata di Dying Light 2, ecco quanto durerà

Il Lead Designer di Techland, Tymon Smektala, è stato intervistato dal sito Prankster 101 ed in questa occasione ha parlato (tra le altre cose) del supporto post lancio di Dying Light 2 e della longevità del nuovo gioco dello studio polacco.

La durata dell'esperienza sarà ovviamente variabile in base all'approccio scelto e il gioco garantirà in questo senso numerose alternative, offrendo un tasso di rigiocabilità piuttosto elevato. Smektala parla di una storia principale della durata di circa 15/20 ore: "Indicativamente vi direi 15 o 20 ore, ma è molto difficile fare una stima precisa. Non è semplice dire quanto tempo servirà per completare il gioco, poichè ogni missione ha mille variabili, trattandosi di un gioco open world, può succedere di tutto. Dipende ovviamente da come lo si gioca... ribadisco un 15/20 ore per la storia e circa cento ore per sviscerare tutti i contenuti che abbiamo preparato."

Dying Light 2 è atteso per il 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, al momento il publisher non ha comunicato una data precisa, con ogni probabilità ne sapremo di più entro la fine dell'anno o nei primi mesi del prossimo.