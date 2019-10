Techland traccia il futuro di Dying Light 2 tra 'enormi espansioni' e update gratuiti

Volato a Londra per presenziare all'EGX 2019, lo sviluppatore capo di Techland, Tymon Smektala, è tornato a parlare di Dying Light 2 per delineare i piani futuri degli autori polacchi e tracciare la strada che seguiranno nel supporto post-lancio del kolossal action horror a mondo aperto.

"In questo momento non voglio mettere troppa carne al fuoco", ha esordito l'autore di Techland prima di aggiungere, a proposito dei piani della compagnia riguardanti il supporto a medio-lungo termine di Dying Light 2, che "ovviamente sì, ci saranno delle espansioni enormi e sì, arriveranno anche molti altri contenuti gratuiti con missioni, armi inedite, meccaniche di gioco originali e quant'altro possa servire per coinvolgervi il più possibile in Dying Light 2 e rendervi partecipi delle attività della community".

Le ultime dichiarazioni di Smektala si riallacciano alle parole pronunciate nei mesi scorsi dallo stesso sviluppatore per affermare, in più di un'occasione, come l'intenzione di Techland sia quella di supportare Dying Light 2 per tanti anni per seguire l'esempio del capitolo precedente che, tanto per cambiare, si appresta ad essere ulteriormente ampliato con l'inizio di un evento crossover con Left 4 Dead 2.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro, vi ricordiamo che Dying Light 2 è previsto in uscita per un periodo non meglio precisato del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma anche su PS5 e Xbox Scarlett con miglioramenti grafici e, supponiamo, delle aggiunte contenutistiche che potrebbero essere illustrateda Techland a ridosso del lancio delle console next-gen di Sony e Microsoft, atteso per Natale 2020.