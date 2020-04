La tecnologia nextgen di Xbox Series X nel nuovo video speciale di Microsoft

In occasione dell'ultimo evento in streaming Inside Xbox, i progettisti Microsoft hanno illustrato le potenzialità della tecnologia di Xbox Series X con un video che riassume tutte le funzioni della console nextgen della casa di Redmond.

Il filmato, della durata di 6 minuti circa, riprende tutte le notizie e le informazioni condivise dal colosso tecnologico statunitense in queste ultime settimane, a partire dalla scheda riassuntiva delle specifiche hardware ufficiali di Xbox Series X e dalla conferma dell'adozione di una GPU AMD RDNA 2 in grado erogare qualcosa come 12 TeraFlops di potenza.

Nel video, i progettisti della nuova piattaforma ammiraglia di Microsoft si soffermano sui benefici apportati dall'adozione di un design a torre, così come dall'utilizzo di un SSD iperveloce (e da uno slot di espansione per SSD esterni customizzati).

Di particolare interesse è poi il riferimento alla Velocity Architecture di Xbox Series X, la funzione che permetterà agli studi first party degli Xbox Game Studios, ma anche a tutte le software house multipiattaforma, di sfruttare appieno le potenzialità del sistema senza incappare in quei colli di bottiglia e in quelle limitazioni che caratterizzano da sempre lo sviluppo in ambiente console. Non manca nemmeno l'appunto sul Ray Tracing di Xbox Series X con la tech demo di Minecraft, grazie alla quale ci viene offerto un piccolo antipasto delle migliorie grafiche che ci attendono a Natale 2020 con il lancio del sistema nextgen di Microsoft.