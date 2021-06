Tecnologia Ray Tracing: ne parliamo oggi alle 14:00 in live su Twitch

Torniamo ancora una volta ad approfondire le caratteristiche del Ray Tracing, la tecnologia di illuminazione moderna adottata da svariati titoli su PC e console next-gen, tra cui Cyberpunk 2077, Metro Exodus, Control e Watch Dogs Legion.

L'appuntamento è fissato sul canale Twitch di Everyeye alle ore 14:00 di oggi, giovedì 17 giugno. In questa nuova occasione, torneremo a disquisire in maniera tecnica e specifica del Ray Tracing, dei benefici e dei costi che dipendono da questa tecnologia, e del metodo di utilizzo con cui le software house riescono ad inserirlo all'interno dei propri giochi. Dopo lo spazio talk non mancheremo di analizzare nel dettaglio alcuni dei titoli che fanno utilizzo del Ray Tracing.

